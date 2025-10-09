Fonseca | Al Milan ho lasciato tanti amici Leao? Potrebbe essere un Pallone d’oro

Intervistato dai microfoni di SportItalia, l'ex allenatore del Milan Paulo Fonseca, ha parlato della sua esperienza in rossonero e di Leao. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Fonseca: “Al Milan ho lasciato tanti amici. Leao? Potrebbe essere un Pallone d’oro”

In questa notizia si parla di: fonseca - milan

Allegri ha schierato un Milan disordinato, sembrava il remake di Fonseca e Conceiçao (La Stampa)

Galeone non ha dubbi su Allegri al Milan: «L’avrei visto bene già lo scorso anno con Fonseca. Con l’arrivo di Rabiot i rossoneri avranno il reparto più forte insieme a questa squadra»

Marinozzi: “Milan aggressivo con Conceicao e Fonseca. Allegri ha capito subito e….”

Sinner e la battuta a Fonseca sul Milan: "Sono venuto a San Siro e...." - facebook.com Vai su Facebook

"Era tutto fatto, c'era l'accordo", il retroscena #Fonseca tra #Milan e #Marsiglia. Il racconto di Medhi #Benatia - X Vai su X

Mattia Liberali si racconta: "Non rimpiango di aver lasciato il Milan, devo ringraziare Fonseca" - Il talento italiano, ora al Catanzaro, spiega perché ha lasciato il Milan dopo essere cresciuto nel settore giovanile rossonero. Lo riporta msn.com

Liberali: "L'addio al Milan? Nessun rimpianto, era arrivato il momento di una nuova sfida. Catanzaro mi ha convinto subito" - Ho trascorso al Milan più di 10 anni e sono stati bellissimi, è stata come una seconda casa. Riporta msn.com