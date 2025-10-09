Fondi Pnrr l' allarme dell' imprenditore casertano | La fine dei fondi rischia di indebolire l’edilizia italiana
“La fine dei fondi del PNRR rischia di indebolire l’edilizia e l’intera economia italiana”. A lanciare l’allarme è Roberto Corbo, presidente di Corbo Group Spa, intervenuto a Palazzo Wedekind, a Roma, in occasione dell’edizione 2025 di “InMotion”, l’evento promosso da Forbes Italia e dedicato al. 🔗 Leggi su Casertanews.it
