Fondazione Summa apre le porte al pubblico | visite guidate gratuite
Sabato 11 ottobre, in occasione della quarta edizione di “Carte in Dimora. Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro”, la fondazione Summa aprirà al pubblico la casa-studio e archivio dell’artista Franco Summa, con visite guidate gratuite su prenotazione.L’iniziativa, promossa dall’Adsi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
