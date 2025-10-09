Fondazione Summa apre le porte al pubblico | visite guidate gratuite

Ilpescara.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 11 ottobre, in occasione della quarta edizione di “Carte in Dimora. Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro”, la fondazione Summa aprirà al pubblico la casa-studio e archivio dell’artista Franco Summa, con visite guidate gratuite su prenotazione.L’iniziativa, promossa dall’Adsi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fondazione - summa

Fondazione Summa apre le porte al pubblico: visite guidate gratuite - Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro”, la fondazione Summa aprirà al pubblico la casa- Secondo ilpescara.it

Cerca Video su questo argomento: Fondazione Summa Apre Porte