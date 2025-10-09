Fondazione Ebris | evento conclusivo nel gusto dieta mediterranea come farmaco
Si terrà domani 10 ottobre alle ore 17:15, presso la Fondazione EBRIS di Salerno, il convegno internazionale “ONE HEALTH: THE MEDITERRANEAN DIET ACROSS SCIENCE AND SUSTAINABILITY”, evento conclusivo della quarta edizione di Percorsi nel Gusto. La conferenza riunirà istituzioni, scienziati e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Microbioma e nuove tecnologie per la salute gastrointestinale: boom di presenze presso la Fondazione Ebris
Microbioma e nuove tecnologie per la salute gastrointestinale: grande partecipazione all’evento in Fondazione EBRIS
«I luoghi di Giovanna – In ricordo di Maria Giovanna Sessa» - In occasione della XVII Giornata del Contemporaneo, la Fondazione Ebris e il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano ospitano un evento nel segno di Maria Giovanna Sessa, curatrice, storica ... Secondo ilmattino.it