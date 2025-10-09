Flotilla scomparsi da 32 ore gli italiani fermati in Israele Le famiglie denunciano | Obbligati a dichiarare amore per Israele

Da più di trentadue ore non si avrebbero notizie degli italiani imbarcati sulla Conscience e sulla ThousandMadleens, le due barche della Freedom Flotilla dirette verso Gaza. Dopo l’arrivo ad Ashdod, gli attivisti sarebbero stati trasferiti nel supercarcere di Ketziot, nel deserto del Negev. Da allora, nessun contatto. Secondo quanto riferito ai familiari, i funzionari dell’ambasciata italiana non hanno potuto incontrarli ieri, mercoledì 8 ottobre, in porto. Solo nelle ultime ore sarebbero iniziate le visite consolari nel carcere di massima sicurezza. Ma dai parenti non arriva alcun riscontro. 🔗 Leggi su Open.online