Tutti gli italiani che si trovavano a bordo della Global Sumud Flotilla sono tornati a casa: a essere rimasti in Israele in stato di fermo sono solo una minoranza di attivisti sui cui gravano ulteriori accuse. Nonostante questo, la flotilla continua a essere usata per le piazze ma anche per la politica, come dimostra l'incontro che il consigliere regionale del Partito democratico Paolo Romano terrà presso l'auditorium del Liceo Scientifico Statale "Vittorio Veneto" di Milano. Nella nota si legge che il consigliere dell'opposizione parlerà della sua esperienza a bordo con la Flotilla, che ha polarizzato anche la politica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Flotilla, ora il consigliere del Pd fa gli incontri nelle scuole. Lega: "Serve un contraddittorio"