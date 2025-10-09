Flotilla ora il consigliere del Pd fa gli incontri nelle scuole Lega | Serve un contraddittorio
Tutti gli italiani che si trovavano a bordo della Global Sumud Flotilla sono tornati a casa: a essere rimasti in Israele in stato di fermo sono solo una minoranza di attivisti sui cui gravano ulteriori accuse. Nonostante questo, la flotilla continua a essere usata per le piazze ma anche per la politica, come dimostra l'incontro che il consigliere regionale del Partito democratico Paolo Romano terrà presso l'auditorium del Liceo Scientifico Statale "Vittorio Veneto" di Milano. Nella nota si legge che il consigliere dell'opposizione parlerà della sua esperienza a bordo con la Flotilla, che ha polarizzato anche la politica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: flotilla - consigliere
Paolo Romano salperà con la Global Sumud Flotilla per Gaza (con un libro di Benni). Il consigliere lombardo: “Ci mettiamo i corpi”
Il consigliere lombardo Paolo Romano: "Salperò con la Global Sumud Flotilla. Ci mettiamo i corpi”
"Se sei stufo della Flotilla, fatti un piacere e vai a Torriglia", consigliere comunale nella bufera
Abderrahmane Amajou, 39 anni, ex consigliere comunale di Bra, presidente di ActionAid Italia, bloccato con la Global Sumud Flotilla mentre era in viaggio verso Gaza, è stato rilasciato da Israele ed è giunto oggi (6 ottobre), con altri attivisti, all'aeroporto di Mal - facebook.com Vai su Facebook
“Ci hanno trattato come animali”, racconta Paolo Romano, consigliere regionale lombardo del Pd. È arrivato in Italia da poche ore, dopo essere stato espulso da Israele insieme ad altri 26 italiani, partiti con la Global Sumud Flotilla - X Vai su X
Flotilla, ora il consigliere del Pd fa gli incontri nelle scuole. Lega: "Serve un contraddittorio" - Paolo Romano, tra gli italiani a bordo della Flotilla, sarà ospitato in un liceo milanese per raccontare la sua esperienza. Scrive msn.com
Paolo Romano (Pd) invitato da un liceo a parlare della Flotilla. Polemica da Lega e FdI - Bestetti (FdI) e Sardone (Lega) contro l'invito del liceo Vittorio Veneto a Romano (che studiò lì) per parlare dell'esperienza con la Global Sumud Flotilla ... Secondo milanotoday.it