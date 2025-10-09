Flotilla intercettata dalle autorità israeliane sta bene la messinese Elisabeth Di Luca
Con un post su Facebook, la sindaca di Rocca di Caprileone (Messina), Bernardette Grasso, rassicura sulle condizioni di Elisabeth Di Luca, la donna a bordo della Conscience, nave della missione internazionale Freedom Flotilla intercettata dalle autorità israeliane. Nel messaggio, Grasso ringrazia il ministro degli Esteri Antonio Tajani per “il grande impegno e la disponibilità” e riferisce. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: flotilla - intercettata
Flotilla intercettata dalla marina israeliana: «Abbordaggio iniziato». Gli attivisti: «La rotta non cambia, andiamo avanti» – La diretta
Flotilla per Gaza intercettata da Israele: ‘Arrestata eurodeputata’, proteste e scontri a Roma, Genova e Torino
Israele abborda la Global Sumud Flotilla: intercettata anche la barca degli attivisti romagnoli
Gaza, intercettata anche la Flotilla bis: a bordo anche 9 italiani - facebook.com Vai su Facebook
Nuova Flotilla intercettata: ancora presidi CGIL in Salimbeni https://gazzettadisiena.it/nuova-flotilla-intercettata-ancora-presidi-cgil-in-salimbeni/… - X Vai su X
Nuova Flotilla intercettata a 120 miglia da Gaza. «Attaccati in mare da Israele». Arrestati 150 attivisti (anche l'eurodeputata Melissa Camara), a bordo 9 italiani. - Risultano tutte intercettate le nove imbarcazioni che facevano parte della nuova Flotilla diretta a Gaza. Da ilmattino.it
Intercetta da Israele la nuova Flotilla a 120 miglia nautiche da Gaza, a bordo anche 9 italiani - Le nove barche della nuova Flotilla che era diretta a Gaza sono state intercettate da Israele, a circa 120 miglia nautiche dalla Striscia. Riporta ilgiornale.it