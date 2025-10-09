Flotilla intercettata dalle autorità israeliane sta bene la messinese Elisabeth Di Luca

Con un post su Facebook, la sindaca di Rocca di Caprileone (Messina), Bernardette Grasso, rassicura sulle condizioni di Elisabeth Di Luca, la donna a bordo della Conscience, nave della missione internazionale Freedom Flotilla intercettata dalle autorità israeliane. Nel messaggio, Grasso ringrazia il ministro degli Esteri Antonio Tajani per "il grande impegno e la disponibilità" e riferisce.

flotilla intercettata dalle autorit224 israeliane sta bene la messinese elisabeth di luca

