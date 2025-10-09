Flotilla agli italiani sequestrati da Israele è stato impedito di firmare i fogli per il rientro in Italia

Ad alcuni degli italiani della Flotilla sequestrati da Israele, nella notte tra mercoledì 1 e giovedì 2 ottobre, è stato impedito di firmare i fogli per il rientro immediato in Italia. È quanto emerge dai racconti sulle violazioni subite dai membri della Flotilla rientrati in Italia e che Fanpage ha contattato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Global Sumud Flotilla, Cgil dal digiuno agli aiuti: "Il 6 settembre in piazza per Gaza"

Israele agli attivisti della Global Sumud Flotilla: «Saranno arrestati come terroristi»

Global Flotilla, Conte: “Governo dia protezione diplomatica agli attivisti sulle imbarcazioni, come ha fatto la Spagna”

È sempre Cartabianca. . "La missione della Global Sumud Flotilla ha rotto il silenzio, le persone scese in piazza si sono sentite chiamate in causa e questo è grazie agli attivisti della Flotilla” Kasia Smutniak è ospite a #ÈsempreCartabianca - facebook.com Vai su Facebook

"Siete terroristi": la visita 'show' di Ben Gvir agli attivisti Flotilla - Video - X Vai su X

Rientrano gli ultimi italiani della Flotilla: 'Tenuti come ostaggi' - Dal Mediterraneo alle galere israeliane, il viaggio degli attivisti è terminato in queste ore con l'atterraggio degli aerei di linea negli scali di Milano, Roma e Bologna (ANSA) ... Riporta ansa.it