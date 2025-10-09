Flotilla abbordata da Israele a bordo anche una messinese

C'è anche una messinese a bordo della Freedom Flotilla che nelle scorse ore è stata attaccata e abbordata dall'esercito di Israele. Si tratta di Elisabeth Di Luca, attivista pro-Palestina, educatrice e ricercatrice originaria di Caprileone. La donna sta bene così come ha appurato il sindaco del. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Freedom Flotilla abbordata da Israele, da Roma a Milano nuove manifestazioni in Italia

Flotilla abbordata da forze Israele, scoppia la protesta in Italia: mobilitazioni in corso da Napoli a Roma

La "notte" di Elly Schlein. Le doppie risoluzioni di Meloni, Flotilla abbordata. Il Pd lacerato sul Piano Trump

La Freedom Flotilla Coalition, diretta a Gaza, è stata intercettata e abbordata dall'esercito israeliano, pochi giorni dopo che la detenzione di attivisti a bordo della Global Sumud Flotilla

Freedom Flotilla abbordata, oggi il corteo a Milano per Gaza: attese migliaia di persone

Nuova Flotilla intercettata a 120 miglia da Gaza. «Attaccati in mare da Israele». Arrestati 150 attivisti (anche l'eurodeputata Melissa Camara), a bordo 9 italiani. - Risultano tutte intercettate le nove imbarcazioni che facevano parte della nuova Flotilla diretta a Gaza. Scrive ilgazzettino.it

Firenze torna in piazza per la Flotilla: presidio e corteo in centro - Dalle 18 di oggi è in corso in piazza Santissima Annunziata il presidio "Tutti in piazza per la Palestina, la Freedom Flotilla e Thousand ... Come scrive 055firenze.it