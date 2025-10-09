Flaminio stregato per la Rbr Rimini spara a salve Bergamo no Arriva un’altra delusione in casa

dole basket rimini 79 gruppo m. bergamo 93 DOLE BASKET RIMINI: Leardini 2, Tomassini 13, Denegri 9, Sankare 2, Marini 14, Ogden 11, Pollone 6, Georgescu ne, Della Chiesa ne, Robinson 8, Simioni 14, Camara ne. All. Dell’Agnello GRUPPO MASCIO BERGAMO: Bossi 8, Bosso ne, Harrison 25, Piccirilli, Loro 19, Nobili, Udom 4, Lombardi 17, Hogue 10, Bartoli 10, Guiducci ne. All. Zanchi Arbitri: Ursi, D’Amato, Cattani Parziali: 19-21; 41-51; 63-66 Campionato equilibrato: ce lo si aspettava. Nessuna partita quest’anno sarà scontata: ce lo sia aspettava. Quel che non ci si aspettava è una Dole a bocca asciutta dopo due partite giocate davanti al pubblico di casa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

