Flaminio stregato per la Rbr Rimini spara a salve Bergamo no Arriva un’altra delusione in casa

Sport.quotidiano.net | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

dole basket rimini 79 gruppo m. bergamo 93 DOLE BASKET RIMINI: Leardini 2, Tomassini 13, Denegri 9, Sankare 2, Marini 14, Ogden 11, Pollone 6, Georgescu ne, Della Chiesa ne, Robinson 8, Simioni 14, Camara ne. All. Dell’Agnello GRUPPO MASCIO BERGAMO: Bossi 8, Bosso ne, Harrison 25, Piccirilli, Loro 19, Nobili, Udom 4, Lombardi 17, Hogue 10, Bartoli 10, Guiducci ne. All. Zanchi Arbitri: Ursi, D’Amato, Cattani Parziali: 19-21; 41-51; 63-66 Campionato equilibrato: ce lo si aspettava. Nessuna partita quest’anno sarà scontata: ce lo sia aspettava. Quel che non ci si aspettava è una Dole a bocca asciutta dopo due partite giocate davanti al pubblico di casa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

flaminio stregato per la rbr rimini spara a salve bergamo no arriva un8217altra delusione in casa

© Sport.quotidiano.net - Flaminio stregato per la Rbr. Rimini spara a salve, Bergamo no. Arriva un’altra delusione in casa

In questa notizia si parla di: flaminio - stregato

Flaminio stregato per la Dole. Rbr spara a salve, Bergamo no. Arriva un’altra delusione in casa

flaminio stregato rbr riminiFlaminio stregato per la Dole. Rbr spara a salve, Bergamo no. Arriva un’altra delusione in casa - La Blu Basket tira col 45% da oltre l’arco e domina al rimbalzo, mentre alla Rinascita restano solo rimpianti. Come scrive sport.quotidiano.net

flaminio stregato rbr riminiBasket A2, Flaminio stregato: Dole ancora ko (79-93) - Gruppo Mascio Bergamo di coach Zanchi espugna con grande abnegazione il campo romagnolo, stando avanti per larghissimi tratti ... Come scrive altarimini.it

Cerca Video su questo argomento: Flaminio Stregato Rbr Rimini