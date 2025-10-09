Fiumicino si illumina di verde per la Giornata mondiale della sindrome pans pandas
Fiumicino, 9 0ttbre 2025 – Oggi a partire dalle ore 17:00, su iniziativa dell’ Associazione Genitori PANS PANDAS BGE ODV, numerose città italiane promuoveranno un’importante campagna di sensibilizzazione. In collaborazione con amministrazioni comunali e provinciali, strutture locali e Comandi dei Vigili del Fuoco, saranno illuminati di verde monumenti, edifici storici e luoghi simbolici, colore scelto come segno di speranza e rinascita. Un gesto simbolico a cui aderirà anche il Comune di Fiumicino, che per l’occasione accenderà di verde il Ponte 2 Giugno e Piazza G.B. Grassi. Un’iniziativa per esprimere vicinanza alle famiglie e lanciare un appello collettivo affinché queste sindromi vengano finalmente inserite nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: fiumicino - illumina
“E poi il buio” di Andrea Festa illumina Fiumicino: la presentazione alla Grooveria
“E poi il buio” di Andrea Festa illumina Fiumicino: la presentazione alla Grooveria https://ilfaroonline.it/2025/10/08/e-poi-il-buio-di-andrea-festa-illumina-fiumicino-la-presentazione-alla-grooveria/620026/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #noti - X Vai su X
? FIUMICINO ONLINE - Giovedì 16 ottobre in programma la presentazione del romanzo "E poi il buio" di Andrea Festa, presso La Grooveria di Fiumicino. L’ingresso è libero, ma i posti sono limitati: per prenotare è possibile scrivere a ... clicca qui - facebook.com Vai su Facebook
La Toscana si illumina di verde per la Giornata mondiale della salute mentale - La Toscana si illumina di verde in occasione della Giornata mondiale della salute mentale, grazie al Coordinamento Toscano delle Associazioni per la Salute Mentale, che ha aderito ... Scrive msn.com
Malattie rare, Aisla: monumenti illuminati di verde per Giornata nazionale Sla - E' la luce della Giornata nazionale Sla (sclerosi laterale amiotrofica), che da 18 anni unisce il Paese intero in un abbraccio di vicinanza, ... Secondo adnkronos.com