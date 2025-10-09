Fiumicino si illumina di verde per la Giornata mondiale della sindrome pans pandas

Fiumicino, 9 0ttbre 2025 – Oggi a partire dalle ore 17:00, su iniziativa dell’ Associazione Genitori PANS PANDAS BGE ODV, numerose città italiane promuoveranno un’importante campagna di sensibilizzazione. In collaborazione con amministrazioni comunali e provinciali, strutture locali e Comandi dei Vigili del Fuoco, saranno illuminati di verde monumenti, edifici storici e luoghi simbolici, colore scelto come segno di speranza e rinascita. Un gesto simbolico a cui aderirà anche il Comune di Fiumicino, che per l’occasione accenderà di verde il Ponte 2 Giugno e Piazza G.B. Grassi. Un’iniziativa per esprimere vicinanza alle famiglie e lanciare un appello collettivo affinché queste sindromi vengano finalmente inserite nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it