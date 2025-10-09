Fiumicino presentato il Master plan della quarta pista

Fiumicino, 9 ottobre 2025 – “In data odierna, presso il Comune di Fiumicino, si è svolto un incontro al quale hanno partecipato le scriventi Organizzazioni Sindacali, nel corso del quale è stato presentato il Master Plan relativo alla realizzazione della quarta pista dell’aeroporto “Leonardo da Vinci”. Nel prendere atto delle linee guida e degli obiettivi strategici illustrati, come parti sociali riteniamo prioritario che lo sviluppo infrastrutturale del territorio sia accompagnato da uno studio sull’impatto ambientale, un piano complessivo di intermodalità dei trasporti, che consenta di integrare in modo efficace le reti ferroviarie e stradali a servizio dell’aeroporto e delle aree limitrofe”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it