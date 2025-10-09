Fiumicino la Pro Loco festeggia 55 anni | Stessa passione di sempre

Fiumicino, 9 ottobre 2025 – Compie oggi 55 anni la Pro Loco di Fiumicino, nata l’8 ottobre 1970 grazie all’iniziativa di un gruppo di cittadini che, in un’epoca in cui l’area era ancora una periferia semi abbandonata di Roma, decisero di unirsi per promuovere e valorizzare il territorio. Tra i fondatori figuravano imprenditori, commercianti e semplici cittadini, tutti animati dal desiderio di dare identità e voce a una comunità in crescita. Cinquantacinque anni dopo, la Pro Loco continua a operare nel pieno rispetto del proprio statuto, mantenendosi tra le associazioni più consolidate e attive del Comune di Fiumicino. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it