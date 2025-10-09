Fiumicino al parco delle idee C’era una volta un ulivo generoso
Fiumicino, 9 ottobre 2025 – Con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Fiumicino, sabato 18 ottobre 2025, a partire dalle ore 9:30, si terrà presso il Parco delle Idee in Via Copenaghen a Parco Leonardo, la quarta edizione dell’evento “C’era una volta un ulivo generoso”, promosso dall’associazione Eidos in Rete. Sarà Presente l’Assessore Stefano Costa, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale. Un’intera mattinata dedicata alla comunità, alla solidarietà e alla valorizzazione delle tradizioni, con un programma ricco di attività per grandi e piccoli.: Animazione per bambini dalle ore 9:30, con giochi e intrattenimento;. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
