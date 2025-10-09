Fiume Santerno e sicurezza c’è l’incontro

È in programma questa sera alle 20,30, nella Sala Bcc Città e Cultura (via Emilia, 210), l'incontro pubblico di presentazione del progetto di riduzione del rischio idraulico e messa in sicurezza delle aree urbane adiacenti al fiume Santerno dal ponte Tosa al ponte ferrovia. Nell'ambito dell'incontro verranno illustrate tutte le fasi di analisi ed elaborazione che hanno portato al progetto in corso di realizzazione, sia dal punto di vista della sicurezza idraulica, con lo scavo di circa 190mila metri cubi di terra nell'area golenale del fiume Santerno, che dal punto di vista paesaggistico, con la messa a dimora di nuove alberature al posto di quelle che devono essere tagliate in quanto ubicate nelle aree di scavo.

