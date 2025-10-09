Fisco italiano e cinese a Pechino per incrementare la cooperazione

Fiscooggi.it | 9 ott 2025

I lavori hanno portato alla conclusione di cinque accordi preventivi bilaterali e alla definizione di due procedure amichevoli. Gli accordi preventivi sono i primi in assoluto conclusi con la Cina. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it

