Fisco italiano e cinese a Pechino per incrementare la cooperazione

Fiscooggi.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I lavori hanno portato alla conclusione di cinque accordi preventivi bilaterali e alla definizione di due procedure amichevoli. Gli accordi preventivi sono i primi in assoluto conclusi con la Cina. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it

