Firmato l' accordo tra Israele e Hamas | la guerra a Gaza è finita Trump esulta | Un grande giorno

L'accordo fra Israele e Hamas c'è. Negli intensi negoziati a Sharm el-Sheikh, in Egitto, le parti hanno concordato l'avvio di un cessate il fuoco e la liberazione dei 48 ostaggi israeliani che si trovano ancora in mano a Hamas in cambio del rilascio di 1.950 prigionieri palestinesi. Oltre che l'ingresso di camion di aiuti umanitari. Una svolta accolta dai palestinesi nella Striscia con gioia e sollievo seppur con cautela. L'intesa firmata sul Mar Rosso riguarda soltanto la prima fase del piano in 20 punti che era stato proposto da Donald Trump e restano aperti diversi punti spinosi, fra cui la questione dell'eventuale disarmo di Hamas e di chi governerà Gaza. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Firmato l'accordo tra Israele e Hamas: la guerra a Gaza è finita. Trump esulta: "Un grande giorno"

