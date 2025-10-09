Firmato l’accordo su Gaza Trump | Ostaggi liberi lunedì o martedì Israele | Cessate il fuoco entro 24 ore dalla riunione di governo

Ora tutta l'attenzione è puntata sullo scambio dei prigionieri: da un lato i 48 ostaggi israeliani, di cui 20 vivi, e dall'altro 1.950 palestinesi detenuti, tra i quali 250 ergastolani. Israele però ha messo il veto su Marwan Barghouti e Ahmad Saadat. Saranno restituiti anche i corpi di 360 miliziani di Hamas, ma non quelli dei fratelli Yahya e Mohammed Sinwar. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Firmato l’accordo su Gaza, Trump: “Ostaggi liberi lunedì o martedì”. Israele: “Cessate il fuoco entro 24 ore dalla riunione di governo”

In questa notizia si parla di: firmato - accordo

Il crac della Pegaso. Firmato l’accordo per la Cig di cessazione

Trump annuncia su social accordo Israele-Hamas: Hanno entrambi firmato prima fase Piano pace – Il video

Giustizia, firmato accordo fra diocesi e tribunale: i condannati lavoreranno in parrocchia

Firmato l’accordo su Gaza. Trump: «Ostaggi liberi da lunedì» ed è pronto a volare in Egitto - X Vai su X

Gioia e lacrime a Tel Aviv e a Gaza dopo l’accordo firmato in Egitto: il futuro resta incerto, ma la speranza di pace non morirà mai - facebook.com Vai su Facebook

Cosa prevede la prima fase dell'accordo su Gaza firmato da Hamas e Israele - L'accordo su Gaza entra in vigore dopo l'ok del parlamento israeliano prevista per il 10 ottobre. Come scrive wired.it

Gaza, Israele e Hamas firmano l'accordo di pace: via libera alla "fase uno", l'Idf manterrà 53% territorio. Netanyahu: «Date il Nobel per la pace a Donald» - Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti contribuiranno alla ricostruzione di Gaza e a mantenerla sicura e pacifica, dopo che Israele e Hamas ... Scrive ilgazzettino.it