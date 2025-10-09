Firmato l' accordo su Gaza Trump | Ostaggi liberi da lunedì Tregua dopo l’ok del governo israeliano L' Idf si prepara a ritiro
Donald Trump apre la riunione di governo alla Casa Bianca raggiante. Ha portato a casa nella notte l’accordo tra Israele e Hamas sulla prima fase del piano per la pace a Gaza. «Gli ostaggi dovrebbero essere rilasciati lunedì o martedì», annuncia ai suoi nel giorno della storica firma, mentre prepara la valigie per volare in Medio Oriente. In Israele e in Egitto, è l’ipotesi, dove rivendicherà. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: firmato - accordo
Il crac della Pegaso. Firmato l’accordo per la Cig di cessazione
Trump annuncia su social accordo Israele-Hamas: Hanno entrambi firmato prima fase Piano pace – Il video
Ponte sullo Stretto, firmato l'accordo di programma
Firmato l'accordo per la prima fase della pace tra Israele e Hamas in questo giovedì #9ottobre. Trump ne dà l'annuncio, Meloni si esprime sulla storicità dell'evento. Per l'edizione completa del Tg3 in LIS e per gli altri notiziari in Lingua dei Segni della giornata, - facebook.com Vai su Facebook
#Gaza Sull’accordo di pace firmato a Sharm el-Sheikh è intervenuta in diretta #GiorgiaMeloni nello Speciale #Radio1. La premier “La strada è ancora lunga: dovrà coinvolgere tutta la comunità internazionale. Fiera del contributo costante e silenzioso portato - X Vai su X
Firmato l'accordo su Gaza. Trump: 'Ostaggi liberi da lunedì' - Donald Trump apre la riunione di governo alla Casa Bianca raggiante. Da ansa.it
Cosa prevede la prima fase dell'accordo su Gaza firmato da Hamas e Israele - L'accordo su Gaza entra in vigore dopo l'ok del parlamento israeliano prevista per il 10 ottobre. wired.it scrive