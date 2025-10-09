Firmato l' accordo su Gaza Trump | Ostaggi liberi da lunedì Tregua dopo l’ok del governo israeliano L' Idf si prepara a ritiro

Donald Trump apre la riunione di governo alla Casa Bianca raggiante. Ha portato a casa nella notte l’accordo tra Israele e Hamas sulla prima fase del piano per la pace a Gaza. «Gli ostaggi dovrebbero essere rilasciati lunedì o martedì», annuncia ai suoi nel giorno della storica firma, mentre prepara la valigie per volare in Medio Oriente. In Israele e in Egitto, è l’ipotesi, dove rivendicherà. 🔗 Leggi su Feedpress.me

