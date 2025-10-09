Firmato l’accordo su Gaza Israele | Cessate il fuoco entro 24 ore dalla riunione di governo

Roma – Firmato l'accordo tra Israele e Hamas sulla prima fase del piano per Gaza. L’intesa è stata annunciata nella notte italiana da Donald Trump dopo giorni di negoziazioni a. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Firmato l’accordo su Gaza. Israele: “Cessate il fuoco entro 24 ore dalla riunione di governo”

Radio1 Rai. . #Gaza Sull’accordo di pace firmato a Sharm el-Sheikh è intervenuta in diretta #GiorgiaMeloni nello Speciale #Radio1. La premier “La strada è ancora lunga: dovrà coinvolgere tutta la comunità internazionale. Fiera del contributo costante e sile - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, firmato l'accordo di pace tra Israele e Hamas. Festa delle famiglie degli ostaggi e dei palestinesi - La bozza finale relativa alla prima fase dell’accordo tra Israele e Hamas “è stata firmata questa mattina”. Si legge su iltempo.it

Gaza, Israele e Hamas firmano l'accordo di pace. Trump: «Fermata la guerra, pace sarà durevole». Netanyahu: «Dategli il Nobel per la pace» - Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti contribuiranno alla ricostruzione di Gaza e a mantenerla sicura e pacifica, dopo che Israele e Hamas ... Lo riporta ilgazzettino.it