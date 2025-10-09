Firmato l' accordo di pace tra Israele e Hamas Festa delle famiglie degli ostaggi e dei palestinesi

La bozza finale relativa alla prima fase dell'accordo tra Israele e Hamas “è stata firmata questa mattina”. Lo ha confermato nel primo pomeriggio di giovedì 9 ottobre, la portavoce del governo israeliano Shosh Bedrosian. La notizia è stata accolta con grande entusiasmo dalla popolazione palestinese che, già dall'alba di questa mattina, subito dopo l'annuncio di Trump, si è riversata nelle strade di Gaza City per festeggiare l'intesa, così come le famiglie dei rapiti sono scesi in Piazza degli Ostaggi di Tel Aviv. Quando avrà inizio la tregua La tregua entrerà in vigore entro 24 ore dalla riunione del Gabinetto israeliano, in programma alle ore 18 locali (le 17 italiane) di stasera. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Firmato l'accordo di pace tra Israele e Hamas. Festa delle famiglie degli ostaggi e dei palestinesi

