Firenze va avanti il nuovo ponte della tramvia che attraverserà l’Arno Completato entro giugno
Firenze, 9 ottobre 2025 - Sopralluogo oggi a Firenze, al cantiere del nuovo ponte della tramvia sull' Arno tra Bellariva e Gavinana, da parte della sindaca di Firenze Sara Funaro, del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dell'assessore alla mobilità Andrea Giorgio. "Stiamo monitorando i lavori della tranvia quotidianamente, il cronoprogramma è rispettato e lo stiamo vedendo anche ora con la costruzione del ponte, che è già costruito per metà - ha spiegato Funaro -. Arriveremo al completamento entro giugno". PRESSPHOTO FIRENZE tramvia: il cantiere del nuovo ponte sull'Arno all'Albereta Foto Marco Mori New Press Photo "Stiamo monitorando anche tutti gli altri cantieri - ha aggiunto la sindaca -. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Sito sessista, gestore scovato. Vanno avanti le indagini sul 45enne che vive a Firenze
A #Firenze, vanno avanti i lavori della linea tranviaria per Bagno a Ripoli. Da lunedì 29 settembre è iniziata la realizzazione del tratto della nuova maxi-conduttura dell’acquedotto in corrispondenza del Ponte San Niccolò. Si tratta del collegamento tra le due - X Vai su X
Il giro della torre, il nuovo giardino: la tramvia cambia la Zecca Vecchia a Firenze - In attesa dei binari è arrivato anche un piccolo giardino ai piedi della Torre della Zecca Vecchia, un prato con singolari tasche metalliche che ne rialzano alcune parti. Come scrive msn.com