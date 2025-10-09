Firenze va avanti il nuovo ponte della tramvia che attraverserà l’Arno Completato entro giugno

Lanazione.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 9 ottobre 2025 - Sopralluogo oggi a Firenze, al cantiere del nuovo ponte della tramvia sull' Arno tra Bellariva e Gavinana, da parte della sindaca di Firenze Sara Funaro, del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dell'assessore alla mobilità Andrea Giorgio. "Stiamo monitorando i lavori della tranvia quotidianamente, il cronoprogramma è rispettato e lo stiamo vedendo anche ora con la costruzione del ponte, che è già costruito per metà - ha spiegato Funaro -. Arriveremo al completamento entro giugno". PRESSPHOTO FIRENZE tramvia: il cantiere del nuovo ponte sull'Arno all'Albereta Foto Marco Mori New Press Photo "Stiamo monitorando anche tutti gli altri cantieri - ha aggiunto la sindaca -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

firenze va avanti il nuovo ponte della tramvia che attraverser224 l8217arno completato entro giugno

© Lanazione.it - Firenze, va avanti il nuovo ponte della tramvia che attraverserà l’Arno, "Completato entro giugno"

In questa notizia si parla di: firenze - avanti

Sito sessista, gestore scovato. Vanno avanti le indagini sul 45enne che vive a Firenze

firenze avanti nuovo ponteSopralluogo ponte tramvia su Arno, 'completato entro giugno' - Sopralluogo oggi a Firenze, al cantiere del nuovo ponte della tramvia sull'Arno tra Bellariva e Gavinana, da parte della sindaca di Firenze Sara Funaro, del presidente della Regione Toscana Eugenio Gi ... Lo riporta msn.com

firenze avanti nuovo ponteIl giro della torre, il nuovo giardino: la tramvia cambia la Zecca Vecchia a Firenze - In attesa dei binari è arrivato anche un piccolo giardino ai piedi della Torre della Zecca Vecchia, un prato con singolari tasche metalliche che ne rialzano alcune parti. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Firenze Avanti Nuovo Ponte