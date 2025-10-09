Firenze va avanti il nuovo ponte della tramvia che attraverserà l’Arno Completato entro giugno

Firenze, 9 ottobre 2025 - Sopralluogo oggi a Firenze, al cantiere del nuovo ponte della tramvia sull' Arno tra Bellariva e Gavinana, da parte della sindaca di Firenze Sara Funaro, del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dell'assessore alla mobilità Andrea Giorgio. "Stiamo monitorando i lavori della tranvia quotidianamente, il cronoprogramma è rispettato e lo stiamo vedendo anche ora con la costruzione del ponte, che è già costruito per metà - ha spiegato Funaro -. Arriveremo al completamento entro giugno". PRESSPHOTO FIRENZE tramvia: il cantiere del nuovo ponte sull'Arno all'Albereta Foto Marco Mori New Press Photo "Stiamo monitorando anche tutti gli altri cantieri - ha aggiunto la sindaca -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

