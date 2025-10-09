Firenze, 3 ottobre 2025 - Sono andati esauriti in prevendita i biglietti per il concerto di Piero Pelù in programma venerdì 10 ottobre alla Casa del Popolo di Grassina, a Firenze, nell’ambito del Ritorno del Diablo Tour 2025. La data era prevista al Viper Theatre, ma l’incendio che ha devastato il club lo scorso agosto ha reso necessario il cambio di location. Restano validi i biglietti che riportano la venue Viper Theatre. Il Ritorno del Diablo Tour 2025 sarà l’occasione per tutti gli appassionati del rock di festeggiare insieme a Piero Pelù 4 importanti anniversari: 40 anni di “Desaparecido”, 35 anni di “El Diablo”, 30 anni di “Spirito” e 25 anni di “Né buoni né cattivi”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, Piero Pelù in concerto alla Casa del Popolo di Grassina