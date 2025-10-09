Firenze l’acqua torna a produrre energia | completato l’impianto di San Niccolò

FIRENZE – Dopo due anni di lavori, Firenze accende una nuova luce verde lungo l’Arno. È stata inaugurata la briglia di San Niccolò, insieme alla rinnovata terrazza Marasco, che torna alla città con nuovi arredi, piante e spazi di sosta. Presenti alla cerimonia il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’assessora alla difesa del suolo   Monia Monni e la vicesindaca di Firenze. L’impianto idroelettrico di San Niccolò è il secondo in ambito urbano dopo quello dell’Isolotto e l’ottavo delle tredici briglie previste lungo il fiume. L’entrata in funzione è attesa nei prossimi mesi, una volta completati gli ultimi collegamenti alla rete. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

