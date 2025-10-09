Firenze in scena lo spettacolo ' Se il mondo si desse la mano' al Puccini
Firenze, 9 ottobre 2025 - C’è chi interpreta Raffaella Carrà e chi racconta barzellette. C’è chi prende i panni di Riccardo Cocciante e chi canta Imagine. C’è chi balla il valzer e chi interpreta Sister Act. Una festa collettiva di creatività, emozione e condivisione: tutto questo è la terza edizione di “ Se il mondo si desse la mano”, in programma domenica 12 ottobre alle ore 16 al teatro Puccini di Firenze, uno spettacolo che vede protagonisti oltre 70 persone — fra 40 persone con disabilità, educatori, operatori, familiari e volontari — uniti sul palco per portare gli spettatori in un viaggio fatto di gag, canzoni, musica, gesti semplici che parlano al cuore. 🔗 Leggi su Lanazione.it
