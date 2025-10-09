Firenze il Nuovo Balletto di Toscana porta in scena ‘Sisifo Felice’ al Teatro del Maggio

Lanazione.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze 9 ottobre 2025 - Un viaggio fisico e visionario attraverso la fatica e la rinascita: dopo il debutto di luglio alla Biennale Danza di Venezia 2025, venerdì 10 ottobre alle ore 20, approda al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino ‘ Sisifo Felice’, il nuovo dittico coreografico firmato da Philippe Kratz e Pablo Girolami per il Nuovo Balletto di Toscana, in scena nell’ambito di Fabbrica Europa 2025. Lo spettacolo, vincitore del bando ufficiale della Biennale 2024, coprodotto da La Biennale di Venezia, Nuovo Balletto di Toscana, Fabbrica Europa e House of Ivona, con il sostegno di Bayer stART Festival, indaga l’assurdità dell’esistenza ispirandosi al Teatro dell’Assurdo e alla celebre riflessione di Albert Camus: “Bisogna immaginare Sisifo felice. 🔗 Leggi su Lanazione.it

firenze il nuovo balletto di toscana porta in scena 8216sisifo felice8217 al teatro del maggio

© Lanazione.it - Firenze, il Nuovo Balletto di Toscana porta in scena ‘Sisifo Felice’ al Teatro del Maggio

In questa notizia si parla di: firenze - nuovo

Firenze, l’ex sindaco nel mirino dei ladri. Nuovo furto nella villa di Nardella, è il secondo raid in pochi mesi

Nuovo cantiere sui viali a Firenze, gli operai sono in arrivo anche in piazza Beccaria

Nuovo ospedale, affidato allo studio associato Rossiprodi di Firenze il progetto definitivo: la delibera dell'Asl

firenze nuovo balletto toscanaFirenze, il Nuovo Balletto di Toscana porta in scena ‘Sisifo Felice’ al Teatro del Maggio - Il 10 ottobre, dopo il debutto alla Biennale di Venezia 2025 lo spettacolo firmato da Philippe Kratz e Pablo Girolami arriva a Firenze ... lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Firenze Nuovo Balletto Toscana