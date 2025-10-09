Firenze, 9 ottobre 2025 – Un colpo di clacson, un gesto istintivo e banale nel traffico cittadino, si è trasformato in un incubo per uno studente fiorentino di 24 anni, aggredito in pieno giorno da un automobilista in via Cavalcanti. È successo lunedì. Quello che doveva essere un normale spostamento in città si è trasformato per il ragazzo in una scena di violenza assurda, durata pochi minuti ma sufficiente a lasciargli addosso paura e rabbia. Secondo quanto ha raccontato ai carabinieri, tutto è cominciato per un semplice stop mancato. “Ero in via Cavalcanti poco prima delle 14 – ha spiegato – quando una macchina si è portata molto oltre la linea dello stop, forse perché c’erano delle auto parcheggiate e quindi per vedere meglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, follia per un colpo di clacson: distrugge auto a pugni e manda un ragazzo in ospedale