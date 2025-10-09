Firenze, 9 ottobre 2025 - Dal 10 al 12 ottobre piazza Santa Croce tornerà ad accogliere Firenze Craft, la mostra mercato promossa da Cna Firenze Metropolitana con il sostegno di Enegan, dedicata all’artigianato artistico, tradizionale ed enogastronomico. L’evento sarà aperto ogni giorno dalle 10 alle 20, con ingresso libero. Saranno 83 le imprese presenti: 53 artigiani dell’artigianato artistico e tradizionale e 30 dell’enogastronomia, provenienti da Firenze e Toscana, ad eccezione di due aziende ospiti, una calabrese e una pugliese. Un appuntamento che, dopo l’edizione primaverile, riporta in piazza il meglio della produzione locale e conferma il ruolo della città come vetrina naturale dell’artigianato di qualità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze Craft, dal 10 al 12 ottobre piazza Santa Croce