Firenze concerto spettacolo dei Pink Floyd Legend con 100 artisti in scena
Firenze, 9 ottobre 2025 - Il disco della maturità, una suite che segnò il passaggio della band dalla psichedelia al progressive rock. Capolavoro dei Pink Floyd uscito nel 1970, “Atom Heart Mother” sarà al centro del concerto dei Pink Floyd Legend, venerdì 10 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, nell’ambito dell’Atom Heart Mother & Greatest Hits Tour. Tra i più autorevoli interpreti del repertorio pinkfloydiano, i Pink Floyd Legend proporranno nella prima parte alcuni tra i più grandi successi del gruppo britannico. A seguire l'esecuzione integrale della suite, insieme alla Legend Orchestra e a due cori d’eccellenza del territorio, Sesto in Canto e Animae Voces, preparati dal maestro Edoardo Materassi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: firenze - concerto
Firenze, arriva Roberto Vecchioni in concerto al Musart Festival
Firenze, Loredana Bertè in concerto al Musart Festival
Firenze, colonne sonore e grandi classici nel concerto in Piazza della Signoria
Tutto pronto per il ritorno dei Negramaro a Firenze. Giuliano Sangiorgi e compagni saranno in concerto domenica 12 ottobre al Mandela Forum, nell’ambito del Negramaro Palasport 2025, il nuovo tour che li sta portando sui palchi delle principali città italiane. - facebook.com Vai su Facebook
FIRENZE!! Manca un mese al nostro concerto! E intanto il viaggio di “Ci vorrebbe ancora il mare tour” mi porterà nei PALASPORT il 18 a Roma, il 24 a Milano, per poi chiudere nella mia città il 25 ottobre - X Vai su X
Firenze, concerto spettacolo dei Pink Floyd Legend con 100 artisti in scena - Il disco della maturità, una suite che segnò il passaggio della band dalla psichedelia al progressive rock. Si legge su lanazione.it