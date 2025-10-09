Firenze concerto spettacolo dei Pink Floyd Legend con 100 artisti in scena

Firenze, 9 ottobre 2025 - Il disco della maturità, una suite che segnò il passaggio della band dalla psichedelia al progressive rock. Capolavoro dei Pink Floyd uscito nel 1970, “Atom Heart Mother” sarà al centro del concerto dei Pink Floyd Legend, venerdì 10 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, nell’ambito dell’Atom Heart Mother & Greatest Hits Tour. Tra i più autorevoli interpreti del repertorio pinkfloydiano, i Pink Floyd Legend proporranno nella prima parte alcuni tra i più grandi successi del gruppo britannico. A seguire l'esecuzione integrale della suite, insieme alla Legend Orchestra e a due cori d’eccellenza del territorio, Sesto in Canto e Animae Voces, preparati dal maestro Edoardo Materassi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

