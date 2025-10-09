Fiorentina le fasce non funzionano Dodo e Gosens sono in difficoltà Pioli prepara le alternative
Fiorentina, le fasce non vanno. Dodo e Gosens ora sono in difficoltà, il tecnico Pioli prepara le alternative. Tocca a Fortini e Parisi? La Fiorentina versione 2024-2025 aveva riposto grandi speranze nelle sue “ruote motrici” sulle fasce: Dodo a destra e Gosens a sinistra. Entrambi, protagonisti di ottime stagioni passate nei rispettivi ruoli, avrebbero dovuto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: fiorentina - fasce
Fiorentina, rimonta e qualificazione: il Polissya va 2-0, poi il ribaltone con Dzeko - Shock iniziale, sofferenza e grande paura, ma alla fine la Fiorentina vince, passa il turno e aspetta il sorteggio di domani per conoscere le prossime avversarie della fase a gironi. Riporta gazzetta.it
Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Caccia al vice Dodo. Il nome è quello di Lamptey - Achiviata la bella vittoria di Presov contro il Polissya, e in attesa del debutto in campionato contro il Cagliari di domani pomeriggio (ore 18. Secondo lanazione.it