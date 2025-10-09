Fiorello e il siparietto dal parrucchiere con la nota conduttrice Rai Poi il bacio con la moglie Susanna

Cataniatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rosario Fiorello show dal parrucchiere. Il mattatore della tv italiana, che tra poche settimane dovrebbe tornare in radio con il suo programma “La pennicanza”, è stato paparazzato insieme alla moglie dal parrucchiere. “Qualche ora prima è entrata la moglie Susanna Biondo per colore e piega. Poi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fiorello - siparietto

Cerca Video su questo argomento: Fiorello Siparietto Parrucchiere Nota