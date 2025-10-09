Fiorello e il siparietto dal parrucchiere con la nota conduttrice Rai Poi il bacio con la moglie Susanna

Rosario Fiorello show dal parrucchiere. Il mattatore della tv italiana, che tra poche settimane dovrebbe tornare in radio con il suo programma “La pennicanza”, è stato paparazzato insieme alla moglie dal parrucchiere. “Qualche ora prima è entrata la moglie Susanna Biondo per colore e piega. Poi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it