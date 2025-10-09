Fiocco rosa per i due vip italiani | il nome scelto per la figlia
Personaggi Tv. È nata la prima figlia della famosa conduttrice e del rapper italiano. L’annuncio tanto atteso è arrivato sui social, dopo giorni di voci e indiscrezioni che avevano acceso la curiosità dei fan. L’influencer, che non ha mai nascosto il suo grande amore per i bambini, ha voluto condividere il momento più importante della sua vita con una foto semplice, delicata e piena di significato. Un messaggio breve, ma carico d’emozione: «La nostra bambina è qui. E come ve lo spiego.» Leggi anche: Iacchetti, duro sfogo dopo l’accordo sulla guerra: “Fatemelo dire” (VIDEO) Giulia De Lellis e Tony Effe genitori: l’annuncio sui social. 🔗 Leggi su Tvzap.it
