Finto carabinieri truffa un' anziana ancora un arresto nel modenese

Modenatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La fascia pedemontana della nostra provincia continua ad essere “terreno di caccia” per truffatori seriali. Lo testimonia ancora una volta l'operazione di ieri pomeriggio di ieri, quando i Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Sassuolo e quelli della Sezione Operativa della. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: finto - carabinieri

Napoli. Rapina a rappresentate di gioielli, era tutto finto. La scoperta dai Carabinieri

Finto maresciallo ruba l'oro di un'anziana, ma i veri Carabinieri entrano in azione: 29enne denunciato

Finto incidente stradale per truffare un'anziana: "Sono il maresciallo dei carabinieri"

finto carabinieri truffa anzianaSventate due truffe del “finto carabiniere”: quattro denunciati, uno è minorenne - I Carabinieri di Campobasso hanno sventato due tentativi di truffa ai danni di persone anziane con la tecnica del “finto carabiniere” ... Si legge su primonumero.it

finto carabinieri truffa anzianaDa Casoria alla Romagna per truffare l’anziana, il “finto carabiniere” scoperto e arrestato - Il 50enne truffatore è stato scoperto dal nipote dell'anziana, che ha immediatamente avvertito i veri carabinieri ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Finto Carabinieri Truffa Anziana