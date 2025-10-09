Finti vaccini per avere il green pass slitta l' udienza di un mese Problemi logistici manca un' aula capiente

ANCONA – Vaccini bluff inoculati all'hub Paolinelli della Baraccola di Ancona, oggi dovevano arrivare le prime sentenze ma l'udienza davanti al giudice Alberto Pallucchini slitterà di un mese. Il rinvio, fissato al prossimo 17 novembre con una udienza straordinaria, è stato necessario per. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

