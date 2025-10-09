Finlandia giornalista arrestato per aver chiesto a Presidente Stubb chiarimenti su import armi da Israele | Qui proteste non sono permesse - VIDEO
Scortato dagli agenti della sicurezza, il giornalista Toumas è stato minacciato di finire in prigione e di pagare una multa per aver "disobbedito alla polizia" Un giornalista finlandese è stato arrestato e incarcerato per aver chiesto al Presidente Alexander Stubb informazioni sul traffico di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
