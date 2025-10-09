Finito il collaudo la nuova Tac è operativa | Più qualità e meno radiazioni per i pazienti

Concluse le operazioni di collaudo, è stata autorizzata alla messa in uso la nuova TAC (Tomografia Assiale Computerizzata) ad alta risoluzione, acquistata da Asl Foggia nell’ambito del progetto di potenziamento della Diagnostica per immagini nel Presidio Ospedaliero “San Camillo de Lellis” di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: finito - collaudo

Lucca. Un ponte verso il futuro. Il nuovo ponte sul Serchio, un’infrastruttura attesa da anni che sta finalmente diventando realtà. Finito il collaudo sarà aperto alla comunità. Un’opera che collegherà meglio la città, renderà più sicuri gli spostamenti e darà nuova - facebook.com Vai su Facebook

Finito il collaudo, la nuova Tac è operativa: "Più qualità e meno radiazioni per i pazienti" - Il macchinario è stato installato al piano interrato, nella nuova ala di Radiologia dell'ospedale di Manfredonia, vicino al Pronto Soccorso. Lo riporta foggiatoday.it

Tivoli. Inaugurata la nuova tac - Oltre che degli usuali software di gestione paziente, la nuova TAC è dotata di software per angio TAC e di software oncologici, per la valutazione dei noduli polmonari, di fusione delle immagini PET, ... Si legge su quotidianosanita.it