Fine stagione al Caruso Hotel di Ravello | due sguardi sulla perfezione dell’accoglienza
Fine della stagione turistica 2025 vista da due angolazioni diverse, dalla prima linea del reparto F&B e dall’indispensabile “ dietro le quinte” del reparto Housekeeping. A raccontarla Ilario Bonzani, Director of F&B e Tiziana Esposito, Head Housekeeper del Caruso, a Belmond Hotel Amalfi Coast. di Emilia Filocamo Ilario Bonzani, Director of F&B del Caruso, a Belmond Hotel Amalfi Coast, sorride agli ospiti in arrivo al Ristorante Belvedere o al Caruso Grill: è il momento in cui bisogna confermare anche con l’accoglienza, la professionalità e i sapori quanto gli ospiti si aspettano in termini di magia, di consistenza, di esperienza, di sogno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: fine - stagione
And just like that stagione 3 episodio 11: è davvero necessario un lieto fine per carrie?
Saldi di fine stagione, messi in vendita 50 alberghi. I prezzi? Da 300mila a 3 milioni
Frieren, il regista rivela il suo esaurimento dopo la fine della prima stagione
Ecco le prime foto della festa di fine stagione Nei prossimi giorni arrivano tutte Stay tuned! #bellaaaaaaaaa @silvia_casacci - facebook.com Vai su Facebook
a fine stagione no. Ma non credo giochi dopo i 35 anni, ne sarei sorpreso. Almeno in Nba, intendo - X Vai su X
San Benedetto, saldi di fine stagione negli hotel: si potrà risparmiare fino al 20% - Per attrarre ospiti anche in bassa stagione, diversi hotel propongono sconti e agevolazioni. Scrive corriereadriatico.it