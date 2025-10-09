Fine settimana 10-12 ottobre senza F1 e MotoGP Attesa per Bulega in Superbike
Si tirerà il fiato in F1 e in MotoGP nel prossimo week end. Il Circus delle quattro-ruote, dopo il fine-settimana a Singapore, si prende una piccola pausa prima di tornare in scena ad Austin, in Texas, per il 19° appuntamento in calendario, dal 17 al 19 ottobre. Stessa storia e stesso mare per il Motomondiale, che sempre dal 17 al 19 del mese citato, sarà in Australia per la tappa di Phillip Island. Fari puntati quindi sul Mondiale 2025 di Superbike. Il prossimo round sarà quello di Estoril (Portogallo), undicesimo e penultimo nel programma del campionato dedicato alle moto derivate di serie. Tutto si potrebbe decidere nel duello tra Toprak Razgatlioglu e Nicolò Bulega. 🔗 Leggi su Oasport.it
