Finanza sequestra 960 kg di sigarette di contrabbando | in 3 finiscono nei guai
Un’operazione della Guardia di Finanza di Caserta ha portato al sequestro di 960 chilogrammi di sigarette di contrabbando, due furgoni e un’autovettura, oltre alla denuncia di tre persone ritenute coinvolte in un traffico illecito di tabacchi lavorati esteri (TLE).L’intervento è stato eseguito. 🔗 Leggi su Casertanews.it
