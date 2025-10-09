Finanza sequestra 960 kg di sigarette di contrabbando | in 3 finiscono nei guai

Casertanews.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’operazione della Guardia di Finanza di Caserta ha portato al sequestro di 960 chilogrammi di sigarette di contrabbando, due furgoni e un’autovettura, oltre alla denuncia di tre persone ritenute coinvolte in un traffico illecito di tabacchi lavorati esteri (TLE).L’intervento è stato eseguito. 🔗 Leggi su Casertanews.it

