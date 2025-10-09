Final Fantasy 7 Remake Intergrade e FF7 Rebirth Twin Pack per PS5 annunciato da Square Enix

Square Enix ha annunciato l’arrivo di Final Fantasy 7 Remake Intergrade & Rebirth Twin Pack, un bundle fisico per PS5 che raccoglie i primi due capitoli della trilogia remake. La data di uscita è fissata per il 4 dicembre 2025, al prezzo di €69,99, e segna un ritorno alla tradizione con tre dischi Blu-ray inclusi: uno dedicato a Remake Intergrade e due per Rebirth. Un dettaglio che rievoca l’originale Final Fantasy VII per la prima PlayStation, anch’esso suddiviso su tre CD. Il pacchetto rappresenta una soluzione perfetta per chi desidera recuperare l’intera storia prima del lancio del terzo capitolo. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Final Fantasy 7 Remake Intergrade e FF7 Rebirth Twin Pack per PS5 annunciato da Square Enix

