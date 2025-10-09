Filippo Graziani in concerto a La Città del Teatro

Pisatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 18 ottobre alle ore 21, La Città del Teatro di Cascina ospita “OTTANTA. Buon Compleanno Ivan”, il concerto con cui Filippo Graziani rende omaggio al padre Ivan Graziani nell’anno del suo ottantesimo compleanno. Un tour che, dopo il successo delle prime date sold out, approda anche in. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: filippo - graziani

Filippo Graziani, Antonio Castrignanò e la Rino Gaetano Band fra i mattatori di Trentinara Music&More

Alberto Bertoli e Filippo Graziani aprono il Blubar Classic in piazza Sirena: tre serate di grande musica a Francavilla al Mare

Tanti ospiti l’omaggio a Ivan Graziani a cominciare dal figlio Filippo

Filippo Graziani in concerto alle Muse: «Papà Ivan, artista attuale». Ospite Raphael Gualazzi - La grande festa di compleanno in giro per l’Italia per festeggiare gli 80 anni di Ivan Graziani organizzata dal figlio Filippo arriva nelle Marche, al teatro delle Muse mercoledì alle 21,15. corriereadriatico.it scrive

"Buon compleanno Ivan", alle Muse. Filippo Graziani con i brani del padre - C’è già tutto nel titolo il senso del concerto in programma stasera (ore 21)... ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Filippo Graziani Concerto Citt224