Filippo Graziani in concerto a La Città del Teatro
Sabato 18 ottobre alle ore 21, La Città del Teatro di Cascina ospita “OTTANTA. Buon Compleanno Ivan”, il concerto con cui Filippo Graziani rende omaggio al padre Ivan Graziani nell’anno del suo ottantesimo compleanno. Un tour che, dopo il successo delle prime date sold out, approda anche in. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: filippo - graziani
Filippo Graziani, Antonio Castrignanò e la Rino Gaetano Band fra i mattatori di Trentinara Music&More
Alberto Bertoli e Filippo Graziani aprono il Blubar Classic in piazza Sirena: tre serate di grande musica a Francavilla al Mare
Tanti ospiti l’omaggio a Ivan Graziani a cominciare dal figlio Filippo
Il #6ottobre 2025, Ivan Graziani avrebbe compiuto #80anni. La sua musica continua a vivere attraverso le interpretazioni di artisti come suo figlio Filippo: giovedì #23ottobre sarà proprio lui - nell'ambito di #moltefedi2025 - a ripercorrere la storia musicale del - facebook.com Vai su Facebook
Filippo Graziani in concerto alle Muse: «Papà Ivan, artista attuale». Ospite Raphael Gualazzi - La grande festa di compleanno in giro per l’Italia per festeggiare gli 80 anni di Ivan Graziani organizzata dal figlio Filippo arriva nelle Marche, al teatro delle Muse mercoledì alle 21,15. corriereadriatico.it scrive
"Buon compleanno Ivan", alle Muse. Filippo Graziani con i brani del padre - C’è già tutto nel titolo il senso del concerto in programma stasera (ore 21)... ilrestodelcarlino.it scrive