Filarmonica Laudamo | si inaugura la stagione con il Trio Concept

Messinatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 12 ottobre alle ore 18, nell’auditorium del Palacultura di Messina, siterrà il primo concerto d’inaugurazione della 105 Stagione della Filarmonica Laudamo, protagonista sarà il “Trio Concept”, composto da Lorenzo Nguyen (pianoforte), Edoardo Grieco (violino), Francesco Massimino. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: filarmonica - laudamo

Filarmonica Laudamo, 105 anni e non sentirli: si apre la nuova stagione con Crea neopresidente

filarmonica laudamo inaugura stagioneMessina, al via la 105° stagione concertistica della Filarmonica Laudamo - La magnificenza del Monte di Pietà ha fatto da sfondo alla presentazione della 105ma Stagione della storica Filarmonica Laudamo , una delle società ... Come scrive rtp.gazzettadelsud.it

Cerca Video su questo argomento: Filarmonica Laudamo Inaugura Stagione