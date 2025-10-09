Fiesole lancia ‘InScena’ | giovani protagonisti nella frazione di Compiobbi

FIESOLE – Il Comune di Fiesole lancia InScena. Un cantiere animato per Compiobbi, un progetto pensato per coinvolgere i giovani tra gli 11 e i 26 anni e rendere più vitale il territorio della frazione. L’obiettivo è duplice: favorire la partecipazione giovanile e contrastare il degrado degli spazi pubblici, trasformando Compiobbi in un luogo sicuro, accogliente e creativo. Le attività promuovono protagonismo giovanile e collaborazione tra generazioni, attraverso iniziative artistiche e partecipative. Teatro, murales, disegni e installazioni condivise animeranno gli spazi pubblici, creando nuove occasioni di socialità e incontro per l’intera comunità. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it