Fiera Milano presentata l' edizione 2025 del MIBA

A Fiera Milano è stata presentata l'edizione 2025 di MIBA - Milan International Building Alliance - un format che darà il via, il 19 novembre, a quattro manifestazioni che racconterà l'evoluzione di edifici e città. Saranno presenti 1250 aziende provenienti da 38 paesi, ospitati in otto padiglioni. Con oltre 100 appuntamenti, il cui focus sarà improntato su sostenibilità, digitalizzazione, sicurezza e applicazione dell' Ai. Paola Sarco - responsabile del progetto MIBA - sull'edizione 2025 spiega che: " MIBA quest'anno ha il 28% di internazionalità, non siamo solo europei ". E infatti ci sono partecipazioni che arrivano anche dalla Cina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

