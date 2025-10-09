Fidanza | E-car non è la soluzione Le industrie lombarde con l' elettrico rischiano di chiudere

Laverita.info | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo ha detto il capodelegazione di Fratelli d'Italia Carlo Fidanza in un'intervista a margine della sessione plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo. 🔗 Leggi su Laverita.info

fidanza e car non 232 la soluzione le industrie lombarde con l elettrico rischiano di chiudere

© Laverita.info - Fidanza: «E-car non è la soluzione. Le industrie lombarde con l'elettrico rischiano di chiudere»

In questa notizia si parla di: fidanza - soluzione

Cerca Video su questo argomento: Fidanza Car 232 Soluzione