Fidanza | E-car non è la soluzione Le industrie lombarde con l' elettrico rischiano di chiudere
Lo ha detto il capodelegazione di Fratelli d'Italia Carlo Fidanza in un'intervista a margine della sessione plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo. 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: fidanza - soluzione
Carlo Fidanza. . Le eurofollie green hanno fallito, mettendo a rischio interi settori a partire dall’automotive. È il momento di invertire la rotta. #fratelliditalia #giorgiameloni #fdi #meloni #governomeloni #destra #centrodestra #conservatori #fdieuropa #carlofidan - facebook.com Vai su Facebook