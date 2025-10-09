Fiction Rai in 4K su tivùsat | da Blanca 3 a Sandokan le grandi serie italiane come non le avete mai viste

Il grande spettacolo della fiction italiana torna con la magia del 4K su Rai 4K al canale 210 di tivùsat. Fino a dicembre tanti nuovi appuntamenti con le fiction più attese dell’anno da non perdere. Storie, emozioni e immagini che sembrano uscire dallo schermo: dalle atmosfere noir della terza stagione di Blanca ai nuovi volti di Noi del Rione Sanità, dalla terza stagione del Il Commissario Riccia. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Fiction Rai in 4K su tivùsat: da Blanca 3 a Sandokan, le grandi serie italiane come non le avete mai viste

In questa notizia si parla di: fiction - blanca

Le fiction Rai che iniziano a settembre 2025: le date e i titoli più attesi, da Blanca a Balene

Blanca dove è girata: luoghi e ambientazioni della fiction rai

Di che razza è “Cane Tre”, il cane guida della detective Blanca nella nuova stagione della fiction Rai

Dopo una lunga attesa Blanca è tornata, confermandosi una fiction profonda e intelligente. La nostra recensione della prima puntata della terza stagione appena andata in onda, a cura di Danilo Budite - facebook.com Vai su Facebook

Il ritorno di Blanca. Da oggi Genova e Camogli, protagoniste in prima serata Rai. Nella fiction muore il cane Linneo #camogli #genova #liguria - X Vai su X

La storia di Fuochi d'artificio, il romanzo sulla Resistenza da cui è tratta la nuova fiction Rai - Ha fatto il suo debutto lo scorso 15 aprile la nuova fiction intitolata Fuochi d'artificio, su Rai 1 e in streaming anche su RaiPlay. Secondo wired.it

Santi, suore e commissari, i cliché che accompagnano tutto (o quasi) l'universo narrativo delle fiction Rai - Le fiction Rai ovvero: immaginate un mondo dove gli omicidi si risolvono con una bicicletta e un sorriso, dove ogni tramonto è carico di significato morale, e dove anche il falegname del borgo ha un ... Si legge su wired.it