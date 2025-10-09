Fico | La Campania non è all’anno zero
Tempo di lettura: 2 minuti "La Campania non è all'anno zero. E' una frase non vera, e Cirielli chiaramente è il candidato della Meloni quindi dice queste cose. Diciamo che dobbiamo continuare a fare un lavoro importante su alcune questioni fondamentali". Così Roberto Fico, candidato progressista a presidente della Campania, a margine della presentazione della capolista del Pd Francesca Amirante replica a al candidato del centrodestra che ieri ha scritto "Rialziamoci per tornare grandi" in un post. Fico ha commentato anche i giorni di tensione nel centrodestra tra Fdi e Fi: "Sappiamo benissimo – ha detto – come sono arrivati anche alla scelta del candidato, con molti litigi, molte discussioni, ma per noi questo non è un problema.
