Fiat Pandina e Grande Panda la gamma si rinnova | prezzi e motori delle versioni 2026

La casa torinese ha deciso di rinnovare e completare la gamma del suo celebre modello. La Panda diventa Pandina ed è disponibile soltanto ibrida. Sono tre le motorizzazioni per la Grande Panda: benzina, ibrida e 100% elettrica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

fiat pandina grande pandaFiat Pandina 2026, tre allestimenti per l'alternativa a Grande Panda - La citycar supera il nome Panda per diventare Pandina, sempre con motore mild hybrid 1. Segnala auto.it

fiat pandina grande pandaFiat rinnova la gamma con Pandina e Grande Panda - Fiat introduce alcune novità all'interno della famiglia Panda con Pandina e Grande Panda, due modelli complementari e disponibili con un'ampia gamma di motorizzazioni e tre allestimenti. Si legge su ansa.it

