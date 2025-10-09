Fiamme su uno yacht messe in salvo 16 persone ad Agropoli
Tempo di lettura: < 1 minuto Un principio di incendio si è sviluppato nella tarda mattinata di oggi a bordo di uno yacht situato a circa 14 miglia al largo di Agropoli. E’ intervenuta la Guardia Costiera per mettere in salvo le 16 persone a bordo. Ad andare in fumo sullo yacht, un 50 metri di bandiera maltese, la sala macchine. Due le motovedette impiegate, oltre ad una unità privata dirottata sul posto dalla centrale operativa di Napoli. Per domare l’incendio è intervenuto in prima battuta l’equipaggio dello yacht poi supportato dal personale delle motovedette sopraggiunte. I passeggeri dell’imbarcazione, e parte dell’equipaggio, sono stati già sbarcati al porto di Agropoli e sono in fase di definizione le operazioni di rimorchio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: fiamme - yacht
Yacht distrutto dalle fiamme al largo di Ponza, salvate sette persone a bordo
Yacht di lusso a fuoco al largo di Formentera: così l’imbarcazione viene divorata dalle fiamme – Video
Incendio a bordo di uno yacht: le fiamme divorano tutto (VIDEO)
>>>Incendio in cantiere navale a Pisa: yacht di lusso in fiamme Un imponente incendio è divampato ieri pomeriggio, intorno alle 14:45, all'interno di un cantiere navale in Via Traversa, località Darsena Pisana a Pisa. Le fiamme hanno interessato uno yacht di l - facebook.com Vai su Facebook
Fiamme su uno yacht, messe in salvo 16 persone ad Agropoli - Un principio di incendio si è sviluppato nella tarda mattinata di oggi a bordo di uno yacht situato a circa 14 miglia al largo di Agropoli. msn.com scrive
Agropoli, incendio a bordo di uno yacht di 50 metri, salve 16 persone - Incendio a bordo di uno yacht di 50 metri nel Golfo di Salerno: tratte in salvo le 16 persone a bordo. Come scrive msn.com