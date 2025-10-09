fiamme su uno yacht messe in salvo 16 persone ad agropoli

Tempo di lettura: < 1 minuto Un principio di incendio si è sviluppato nella tarda mattinata di oggi a bordo di uno yacht situato a circa 14 miglia al largo di Agropoli. E’ intervenuta la Guardia Costiera per mettere in salvo le 16 persone a bordo. Ad andare in fumo sullo yacht, un 50 metri di bandiera maltese, la sala macchine. Due le motovedette impiegate, oltre ad una unità privata dirottata sul posto dalla centrale operativa di Napoli. Per domare l’incendio è intervenuto in prima battuta l’equipaggio dello yacht poi supportato dal personale delle motovedette sopraggiunte. I passeggeri dell’imbarcazione, e parte dell’equipaggio, sono stati già sbarcati al porto di Agropoli e sono in fase di definizione le operazioni di rimorchio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

